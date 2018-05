Deliveroo België daagt twee fietskoeriers voor rechter

De koeriers waren naar een speciale commissie van de autoriteiten gestapt en die oordeelde dat hun arbeidsvoorwaarden duiden op de arbeidsrelatie van een werknemer en dus niet van een zelfstandige. Deliveroo is het daar niet mee eens.

Het bedrijf ziet de gerechtelijke procedure die het bedrijf nu heeft opgestart als een principiële kwestie. De genoemde commissie zou Deliveroo zelf niet hebben geraadpleegd over de zaak. In een verklaring benadrukte Deliveroo dat het de rechtsregels in België "nauwgezet" respecteert.

Ook in Nederland heeft het beleid van Deliveroo al tot veel commotie geleid. Bezorgers kwamen in protest en verenigden zich onder meer in een bij de FNV aangesloten vakbond.

Met steun van de PvdA spande een Deliveroo-bezorger tevens een rechtszaak tegen het van oorsprong Britse bedrijf aan.

Wil jij niets missen op ondernemersgebied? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief. We vertellen je elke zondagochtend wat eraan zit te komen en wat je mogelijk net even gemist hebt.