Minister Koolmees blijft worstelen met zzp-dossier

"De praktijk is heel ingewikkeld, maar dat wist ik ook al", zegt Koolmees tegen NU.nl.

Op verzoek van Sociale Zaken, Financiën en Economische Zaken, de ministeries die in de wet met de zzp'ers te maken hebben, kwamen betrokken partijen zoals zzp-organisaties, vakbonden en werkgevers woensdag bijeen om na te denken over nieuw beleid.

Maar de gouden tip over hoe je een werknemer nu het beste kunt onderscheiden van een echte ondernemer of zelfstandige, kwam er niet. Kritiek op de contouren van het kabinetsbeleid daarentegen wel.

"Ik heb de zaal uitgedaagd. Maar als ik vraag naar alternatieven, blijft het stil", aldus Koolmees. Hij is op zoek naar draagvlak vanuit 'het veld' en de Tweede Kamer.

Oplossing

De bewindsman ziet wel de gezamenlijke wil om een oplossing te vinden. Dit moet ertoe leiden dat werkgevers weer zonder vrees zzp'ers opdrachten kunnen geven, zonder dat zij achteraf worden geconfronteerd met belastingen en premies omdat er toch sprake was van een dienstverband.

De crux zit hem in de term gezagsverhouding. "Dat is één van de belangrijke dingen", zegt Koolmees. "Wanneer ben je nu ondernemer? Stel, je wordt uitgenodigd voor een vergadering, ben je dan nog steeds zzp'er of ben je dan onder het gezag van een baas en ben je dus eigenlijk werknemer?"

Die vraag leidde de afgelopen jaren tot onzekerheid bij opdrachtgevers die vervolgens minder zzp'ers wilden inhuren. De huidige wet, de Wet DBA, kan die onzekerheid niet wegnemen. Het vorige kabinet besloot de wet niet meer te handhaven. Dat blijft tot in ieder geval 1 juli 2018 het geval.

Onzekerheid

Koolmees wil de onzekerheid wegnemen met de zogenoemde opdrachtgeversverklaring, waarmee opdrachtgevers vooraf zekerheid krijgen bij het inhuren van zzp'ers. Die verklaring krijgen werkgevers via een webmodule waarbij ze vragen over de aard van de werkzaamheden moeten invullen. Maar hoe die module er precies uit gaat zien, is nog onbekend.

Dat zorgt bij de zzp-organisaties, vakbonden en werkgevers voor scepsis. Zo'n webmodule is louter een "papieren werkelijkheid" waarmee je helemaal geen zekerheid vooraf krijgt, is een van de kritiekpunten richting Koolmees.

Vastberaden

Maar de bewindsman is vastberaden de huidige koers aan te houden. Hij denkt een deel van de kritiek te kunnen ondervangen door de term gezagsverhouding anders te definiëren en duidelijker te maken. "Dan is er minder koudwatervrees bij de opdrachtgevers en meer helderheid bij de zelfstandigen of werknemer."

Ook de Kamer zit de minister hiermee achter de broek en wil voor 2019 duidelijkheid. Uiteindelijk moet het arbeidsrecht worden aangepast. Het is een ingewikkeld en langzaam proces, maar in het regeerakkoord is een oplossing beloofd. Koolmees: "Die ga ik als de wiedeweerga uitwerken."