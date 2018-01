Bouw-zzp'er ziet niets in plannen voor opvolger Wet DBA

De belangenvereniging van zzp'ers in de bouwsector vindt dat dat niets oplost en alleen maar zorgt voor meer administratieve lasten.

De Wet DBA was bedoeld om schijnzelfstandigheid te voorkomen, maar leidde alleen tot veel onrust en handhaving werd al snel opgeschort.

''Ik ben blij dat het kabinet de Wet DBA afschaft. Maar als het in plaats daarvan de opdrachtgeversverklaring invoert, vervalt het in dezelfde fout als met de Wet DBA'', zegt voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw. ''Het voert regels in die niet werken en waarvoor geen enkel draagvlak is onder zzp’ers.''

De belangenvereniging is wel te spreken over de invoering van een minimumtarief van 15 euro tot 18 euro per uur om schijnzelfstandigheid te voorkomen. ''Dat heft het grootste deel van de schijnconstructies op. Een opdrachtgeversverklaring is dan helemaal niet nodig.'' Verhoef denkt overigens dat in de bouw het minimumtarief wel richting de 30 euro per uur mag.