Uber Eats wil koeriers beschermen met aanvullende verzekering

De bezorgdienst werkt hiervoor samen met verzekeraar AXA Corporate Solutions, meldt Uber Eats vrijdag.

De verzekering is vanaf 8 januari 2018 beschikbaar in negen landen in de Europese Unie, waaronder Nederland, Oostenrijk, Polen en Portugal. Het is bedoeld voor koeriers die maaltijden met een fiets of scooter bezorgen.

Onder de verzekering valt onder meer een vergoeding van de medische kosten van ziekenhuisopname na een ongeval tot maximaal 3.000 euro. Ook letsel dat is toegebracht aan derden en materiële schade worden in dit geval vergoed.

Bij een bewezen ernstige ziekte of ernstig letsel, waarvoor een ziekenhuisopname nodig is, kan de koerier maximaal vijftien dagen een vergoeding van 50 euro per dag claimen.

Bij blijvende volledige arbeidsongeschiktheid krijgt de koerier een vergoeding van maximaal 30.000 euro. En in geval van overlijden wordt maximaal 30.000 euro uitgekeerd, naast een toelage van 3.000 euro voor de kosten van de uitvaart.

Eerste

"Dit pakket is de eerste in zijn soort en speciaal ontworpen voor zelfstandige koeriers die werken met Uber Eats”, zegt Filip Nuytemans van Uber Eats.

Eerder uitte de Tweede Kamer zorgen over de plannen van concurrent Deliveroo om alleen nog met zelfstandige bezorgers te werken en niet langer met vaste contracten.

Verschillende partijen vrezen dat het nadelige gevolgen kan hebben voor fietskoeriers die bijvoorbeeld een ongeluk krijgen.

Uber Eats lijkt met de verzekering in te spelen op de actualiteit.