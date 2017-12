Vier grote steden tellen steeds meer eenmanszaken

Het aantal zzp'ers is er in tien jaar tijd meer dan verdubbeld naar 165.000, zo blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Landelijk is in de periode sprake van een stijging met 79 procent tot 1,2 miljoen eenmanszaken.

Vooral organisatieadviesbureaus schieten in de steden als paddenstoelen uit de grond. Hier kwamen er de afgelopen tien jaar 13.400 van bij. Verder zijn financiële eenmansbedrijven goed voor 6.500 extra ondernemingen, terwijl in de bouw het aantal zzp'ers met 5.800 steeg.

Het aantal eenmanszaken nam in Utrecht procentueel het sterkst toe. Hier was in tien jaar tijd sprake van een toename van 135 procent tot 22.100 eenpitters.

Groei

Ook bij het aantal bedrijven met meer dan een werknemer was in het stedenkwartet sprake van groei (plus 5 procent). Landelijk is hier sprake van een krimp met 3 procent. De groei van het aantal bedrijven waar meer dan een persoon werkzaam is, was het sterkst in Amsterdam. In de hoofdstad was sprake van een toename met 10 procent.

Amsterdam telt sowieso veruit de meeste bedrijven. De stad is goed voor 95.400 ondernemingen. Rotterdam is de nummer twee met 46.200 bedrijven, gevolgd door Den Haag waar 40.400 bedrijven zijn gevestigd. Utrecht is goed voor 27.500 bedrijven.

Begin dit jaar waren de vier grote steden goed voor 17 procent van de bedrijven. Dat was tien jaar eerder 15 procent.