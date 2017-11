Schijnzelfstandige Brit heeft nog recht op dertien jaar vakantiegeld

Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie woensdag beslist.

Daarmee zet de instantie de deur op een kier voor mogelijk meer claims over vergoedingen aan zzp'ers die eigenlijk als schijnzelfstandige aan het werk zijn, ook in Nederland.

De zaak van Conley King kwam aan het rollen bij zijn pensionering in 2012. Hij vroeg een vergoeding voor zijn vakantie, maar kreeg nul op rekest van zijn opdrachtgever. Toen hij hiertegen beroep instelde bij de rechter kwam aan het licht dat hij sinds 1999 als schijnzelfstandige had gewerkt, eigenlijk in dienst was van het bedrijf en om die reden nog dertien jaar vakantiegeld tegoed had.

Een woordvoerder van het hof legt uit dat de uitspraak gevolgen kan hebben voor zzp'ers in de EU. Zij kunnen met deze uitspraak in de hand mogelijk ook vakantiegeld van hun werkgever/opdrachtgever eisen als aangetoond wordt dat zij eigenlijk schijnzelfstandigen zijn.

FNV

In Nederland werken volgens vakbond FNV honderdduizenden mensen als schijnzelfstandige. ''Werkgevers, bijvoorbeeld in de bouw en de zorg, vragen personeel om zich als zzp’er in te schrijven simpelweg omdat dat goedkoper is'', legt FNV-bestuurder Masja Zwart uit.

Zij vindt dat het Europees Hof met deze uitspraak een ''duidelijke waarschuwing'' geeft. ''Een echte zelfstandige heeft meerdere opdrachtgevers, kan vrij onderhandelen over prijs en tijdsindeling en heeft een tarief waarmee hij of zij zichzelf kan verzekeren voor ziekte en pensioen.''