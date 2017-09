Fiscus blijft alleen kwaadwillenden aanpakken bij overtreding Wet DBA

Het Financieele Dagblad (FD) meldde vrijdag op basis van een interne memo dat de fiscus strenger wil optreden tegen bedrijven die de fout ingaan met het inhuren van zzp'ers dan staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) eerder voorstelde. Maar dit is volgens het ministerie van Financiën niet het geval.

Bedrijven die zelfstandigen inhuren, kunnen dat sinds mei 2016 regelen via zogenoemde modelovereenkomsten. Die moeten voorkomen dat er onduidelijkheid is over de verhouding tussen de opdrachtgever en -nemer, en dat er in feite sprake is van een verkapt dienstverband.

Maar omdat er nog wat haken en ogen aan de Wet DBA zitten, is eerder besloten tot juli 2018 geen maatregelen te nemen tegen bedrijven of zzp'ers die in de fout gaan. Tenzij ze, zoals Wiebes het noemt, "evident kwaadwillend" zijn.

Normaal

"Voor iedereen die zich normaal gedraagt in dit land, is de handhaving opgeschort tot de volgende zomer", stelt staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) in een reactie. ""Dat geeft dus zekerheid dat mensen gewoon kunnen werken als opdrachtgever en als opdrachtnemer."

"Ook als je een overeenkomst hebt waar je je niet aan houdt en er wel een dienstbetrekking is, dan is er nog een aparte toets of je een evident kwaadwillend bent."

Zekerheid

"Het gaat om een zeer beperkt aantal van partijen die echt aan mijn definitie voldoen van kwaadwillend." Hij benadrukt dat iemand "een heleboel streken" moet hebben uitgehaald om als kwaadwillend aangemerkt te worden.

Volgens Wiebes worden "twee handjes vol opdrachtgevers" op dit moment door de Belastingdienst onderzocht. "Maar dat zijn gevallen die zich even anders gedragen dan hier gesuggereerd wordt." Het gaat dan echt om gevallen die grenzen aan fraude en maatschappelijk ontwrichtend zijn.

Opdrachtgevers en -nemers die het nog niet helemaal volgens de modelovereenkomst zouden doen, krijgen nu niet te maken met boetes en naheffingen.

Geen verschil

Wiebes zegt verder dat er in de memo "beslist iets anders" staat dan de krant heeft opgetekend. "Het is zeker niet zo dat dat een schuivende definitie is. Het staat er echt precies zoals ik in de brief aan de Kamer heb gemeld. En zo doet de Belastingdienst het ook", aldus de staatssecretaris.

Ook de Belastingdienst liet eerder al aan het FD weten dat er geen verschil bestaat tussen de omschrijving van kwaadwillenden uit de memo's en de definitie van de staatssecretaris.

Wel besvestigt de fiscus dat het aantal voorgelegde modelovereenkomsten in de loop van de vakantieperiode is afgenomen. Maar inmiddels is er weer sprake van een stijging.