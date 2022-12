Droge jaarwisseling in deze regio, (legaal) vuurwerk afsteken kan ook veilig

Volgens weervrouw Roosmarijn Knol is de kans op een regenbui in deze regio met 10 procent vannacht erg klein. "Er kan wel af en toe een licht buitje vallen, maar dat mag de pret niet drukken", zegt Knol. Alleen in het westen van het land en langs de Noordzee is de kans op een flinke bui vannacht aanmerkelijk groter.