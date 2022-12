Wat er exact is gebeurd, is nog niet duidelijk. Brandweer, politie en meerdere ambulances zijn op de plek van het ongeval en er is ook een traumahelikopter opgeroepen.

Op straat bij de vrachtwagen ligt een fiets, met daarnaast een wit doek. Of daar een slachtoffer onder ligt, is nog niet duidelijk. De brandweer is bezig met het plaatsen van schermen rondom de plek van het ongeluk. Ook een deel van het Diezerplein is afgesloten.