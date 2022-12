Hogeschool Windesheim krijgt geld voor praktijkgericht onderzoek

Blijkt na vier jaar dat een onderzoeksgroep goed op weg is, dan volgt er nog eens 1 miljoen euro voor vier jaar. Windesheim is dit keer penvoerder van 2 nieuwe SPRONG-onderzoeksgroepen én gelijkwaardige deelnemer aan een derde.

Inge Grimm, College van Bestuur-voorzitter van Windesheim: "Als hbo-instelling heb je direct impact op het regionale werkveld. Want we staan als hogeschool met beide benen in de beroepspraktijk met zowel opleidingen als lectoraten. De combinatie van onderwijs, praktijk en onderzoek én de directe impact ervan op de organisaties om ons heen, wordt door SPRONG erkend en versterkt. Via deze impuls kunnen we een nog grotere bijdrage leveren aan onze kenniseconomie.''