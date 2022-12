Politie vindt dochter van vrouw die in Zwolle onwel werd op fiets

Omstreeks 8.30 uur vanochtend raakte de vrouw op haar fiets onwel op de Hogenkampsweg in Zwolle. Meteen kwamen ambulances en twee politieauto's ter plaatse, waarna de vrouw op straat is gereanimeerd en naar het ziekenhuis is gebracht.

"Wat er precies is gebeurd is voor ons ook nog een groot vraagteken. Het is een eenzijdig ongeval en daarna was reanimatie nodig", vertelde een agent kort na het ongeluk in de straat. De politie meldde een paar uur later dat de vrouw niet aanspreekbaar was en niet te weten wie de vrouw is. Er werd een signalement van haar verspreid.