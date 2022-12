Extra energietoeslag voor Zwolse huishoudens met laag inkomen

Inwoners die de eerdere toeslag al hebben ontvangen, krijgen het extra bedrag in februari of maart 2023 automatisch op hun rekening gestort.

"Steeds meer Zwollenaren hebben moeite om rond te komen door de stijgende energieprijzen", meldt wethouder Michiel van Willigen. "Als Rijk en als gemeente bieden we ondersteuning aan mensen die terecht een beroep op ons doen. Zo voorkomen we zoveel mogelijk dat ze in financiële problemen komen." Hij verwacht dat ruim 10.000 inwoners de energietoeslag krijgen.