Meer kinderen krijgen vergoeding voor kosten school, cultuur en sport in Zwolle

De gemeente Zwolle verhoogt per 1 januari 2023 de inkomensgrens voor vergoedingen van kosten voor school, sport en cultuur. Hierdoor kunnen nog meer kinderen die in armoede leven, meedoen in de samenleving.

Om in aanmerking te komen voor die vergoeding moeten gezinnen voldoen aan een inkomensgrens van 130 procent van de bijstandsnorm. Die was eerst 110 procent. De gemeente Zwolle past de verhoging toe, omdat ze wil dat iedereen mee kan doen en gelijke kansen krijgt. "Dat geldt ook voor kinderen die in armoede opgroeien", zegt wethouder Kansengelijkheid Michiel van Willigen. "Door de verhoging van de inkomensgrens krijgen meer gezinnen een vergoeding. Hiervan kunnen zij bijvoorbeeld schoolspullen kopen en contributie voor dansles, sport of zwemles betalen." De ouders krijgen geld via de Kindregeling. Het bedrag is voor schoolkosten en kosten voor kunst en cultuur. Dit waren afzonderlijke vergoedingen. De gemeente voegt vanaf 1 januari 2023 deze vergoedingen samen tot één budget. Zo ontstaat er meer keuzevrijheid bij de besteding van het geld. Verder wordt de Kindregeling eenvoudiger, omdat de gemeente de helft van het geld op de rekening van de ouders stort. De andere helft wordt uitbetaald op basis van rekeningen die ouders indienen bij de gemeente. Nieuwe regeling voor sporten Het Jeugdfonds Sport Zwolle vergoedt kosten voor contributie en in een aantal gevallen kleding en andere spullen die nodig zijn om te sporten. Per 1 januari 2023 kunnen nu ook jongeren tot en met 23 jaar hiervan gebruikmaken. Dit was eerst tot en met zeventien jaar. Ook de inkomensgrens voor deze regeling wordt verhoogd van 110 naar 130 procent van de bijstandsnorm. Gratis zwemles Om te zorgen dat alle kinderen goed leren zwemmen, bestaat het Zwemvangnet. Kinderen van 5 tot en met zeventien jaar kunnen gratis hun zwemdiploma halen, als hun ouders een laag inkomen hebben. Ook voor zwemles geldt een hogere inkomensgrens van de bijstandsnorm. Zwolle Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen