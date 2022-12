Automobilist (22) heeft lak aan verkeersregels in Zwolle, zelfs als de politie hem wil laten stoppen

‘Om te beginnen was hij gisteren aan het kleven op een onopvallende auto van ons team. Nadat hij ons inhaalde, ging het gas erop en gaf hij meerdere keren geen richting aan bij het wisselen van de rijstrook en bij het afslaan’, aldus de politie. De beginnend bestuurder viel op ook vanwege zijn te hoge snelheid op de IJsselallee. Daar is 70 kilometer per uur toegestaan; de jongeman reed 100 kilometer per uur.