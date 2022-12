Maandag geen Arriva-treinen in Zwolle en Hardenberg door estafettestaking

Arriva raadt reizigers aan ander vervoer te gebruiken. Morgen rijden de treinen volgens het vervoersbedrijf weer volgens de dienstregeling. Donderdag werd er al gestaakt in Friesland, vrijdag in Groningen. In beide gevallen werden ook treinen uit omringende provincies uit de dienstregeling gehaald. De estafettestaking treft de komende dagen mogelijk ook de Achterhoek.