Coöperatie Zonneweide Hessenpoort in Zwolle schenkt deel opbrengst aan strijd tegen energiearmoede

Gert Hoogeboom, penningmeester van de CZH, licht toe: "Tijdens onze aandeelhoudersvergadering waren we het er unaniem over eens dat dit extra geld, dat afkomstig is uit duurzame energie, ten goede moet komen aan mensen die juist getroffen worden door de hoge energieprijzen.'' De CZH besloot daarop dus de 10.000 euro beschikbaar te stellen aan Stichting Voor Elkaar Zwolle.