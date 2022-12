Streep door wedstrijd Roda JC - PEC Zwolle

Wanneer de wedstrijd wordt ingehaald, is nog niet duidelijk. De KNVB kijkt naar de optie om de wedstrijd in januari in te halen. Trainer Dick Schreuder gaf vanmiddag aan dat hij de wedstrijd het liefst wel gewoon had gespeeld. "Maar ik heb er begrip voor als het niet lukt."

De ketels zorgen ervoor dat er warm water onder het veld door wordt gepompt, waardoor er het veld niet bevriest. Dit is kostbaar, vandaar dat clubs de ketels huren in de wintermaanden. PEC Zwolle is aan het kijken of dit in de toekomst op een meer duurzame manier kan. "Maar daarvoor hebben we zonnepanelen nodig en moeten we eerst naar onze dakconstructie kijken", verklaart Czaikowski.