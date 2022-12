Drie autobranden in dezelfde straat in Zwolle, brandstichting niet uitgesloten

Opnieuw is een auto in brand gevlogen aan de Kromme Rijn in Zwolle. Het is de derde in ongeveer een maand tijd en ook nu vermoedt de politie dat er sprake is van brandstichting.

Afgelopen nacht rond 1.30 uur kwam de melding binnen bij de brandweer en de politie. In de omgeving is een buurtonderzoek gestart. Ook is de politie op zoek naar beeldmateriaal. Volgens politiewoordvoerder Ruud Visser is er nog geen concrete informatie die leidt in de richting van een dader.

De eerste autobrand in deze straat werd begin november ontdekt. Vermoedelijk was kortsluiting bij de accu de oorzaak. Slechts een paar dagen later was het wederom raak en ook nog eens bij dezelfde man. Hij leende de auto van zijn buurman, maar ook die brandde volledig uit. Hier is brandstichting niet uitgesloten.

Of er een verband is tussen de autobranden kan Visser niet zeggen. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat hiervoor eenzelfde dader verantwoordelijk is. "We zien natuurlijk dezelfde zichtbare beelden, in dezelfde straat, doelwit een auto, maar in de opsporing gaat het om de feiten."

Die feiten kunnen ontstaan door bijvoorbeeld een gebruikte specifieke werkwijze, gebruikt materiaal of een relatie tussen de slachtoffers. "Daarnaast kan het ook gaan om signalementen al dan niet van getuigenverklaringen en beeldmateriaal waarop de informatiepositie elkaar versterkt." Of er aanknopingspunten zijn in dit geval kan de politie vanwege het onderzoek niet delen.