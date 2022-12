Aantal cellen vrouwelijke terroristen in Zwolle voor komende twee jaar verdubbeld

Vorige maand werd in de PI in Zwolle al een twaalftal Nederlandse IS-vrouwen binnengebracht. Die worden hier vastgehouden om ze te monitoren en verdere verspreiding van radicaal gedachtegoed te voorkomen. Ook hoopt het ministerie zo te voorkomen dat nieuwe mensen worden geronseld voor de Jihad.

Uitreizigers die bij aankomst in Nederland worden aangehouden worden op een van de drie terroristenafdelingen ondergebracht. In Zwolle werden in november twaalf vrouwen geplaatst. "Gezien de eerdere en mogelijk aanstaande overbrenging van vrouwelijke verdachten vanuit Syrië naar Nederland wordt de capaciteit van de TA Zwolle in elk geval tot en met 2024 uitgebreid van tien naar twintig plaatsen.''

In de loop van de tijd zal het ministerie beslissen of de plekken in stand blijven of dat er zal worden afgeschaald. "Dat is afhankelijk van de te verwachten in-, door- en uitstroom.''