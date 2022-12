Politie plukt taxibusje vol kinderen van de weg; bestuurster botst tegen politiewagen

Het incident gebeurde op de Ceintuurbaan ter hoogte van de op- en afrit Zwolle-Noord. Na de aanmaning om te stoppen botste de vrouw van 59 uit Gramsbergen tegen een politievoertuig. Zij is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Er is bloed afgenomen om te onderzoeken of dat inderdaad het geval is.