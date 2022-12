Gewonde bij steekincident in trein in station

Bij een steekincident op het station in Zwolle is een persoon dinsdagavond gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft een persoon aangehouden, zo meldt politiewoordvoerder Sigrid Passchier. Het incident vond plaats in een trein op spoor 5a. Wat er precies is voorgevallen wordt onderzocht. Zwolle Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle Blijf met meldingen op de hoogte

