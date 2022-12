Nieuwe woonvorm aan Betje Wolffstraat in regio biedt plek aan jongeren met hulpvraag

De jongeren wonen er al sinds augustus, maar vorige week werd de nieuwe woonvorm pas officieel geopend. "Vanuit het programma 'Wonen met zorg' voorzien we met deze bijzondere woonvorm in een belangrijke vraag. Het is mooi om te zien hoe ook de andere bewoners van dit complex aan de Betje Wolffstraat zich open hebben gesteld voor hun nieuwe bovenburen', vertelde adjunct-directeur Wonen Martijn Sweitser van deltaWonen tijdens de opening.

In Zwolle werkt de gemeente samen met onder meer deze partners aan oplossingen om meer mensen met een vorm van begeleiding of ondersteuning zelfstandig te laten wonen. In dat samenwerkingsverband zijn inmiddels verschillende woonvormen ontwikkeld, waarvan Betje Wolff er één van is: een plek waar jongeren met een hulpvraag en bewoners zonder hulpvraag samenwonen.