Politie zoekt dader van laffe daad in Zwolle: vrouw (59) van haar e-bike beroofd

Een 59-jarige vrouw is in Zwolle op een laffe manier van haar e-bike beroofd. Terwijl ze door een val bloedend op straat lag, werd haar fiets door een man meegenomen. Ook zaten er in haar fietstassen waardevolle spullen.

Het incident gebeurde op 17 september maar nog altijd is de man niet gevonden. Om die reden toonde de politie vanavond beelden in het opsporingsprogramma Onder de Loep. De vrouw vertelt dat ze op die dag plots voor een stoplicht moest remmen en door het natte wegdek met haar e-bike hard ten val kwam. Ze valt met haar hoofd op straat. Omstanders schieten te hulp en om politie en ambulancepersoneel de ruimte te geven, zet een van hen de fiets tegen een parkeerautomaat. 50 euro Op beelden is te zien hoe er vervolgens een man langs de fiets loopt, terugkomt, nog een keer omkijkt naar het slachtoffer op straat en op de fiets wegrijdt. In een van de fietstassen zat ook nog eens de portemonnee van de vrouw. Met haar pinpas heeft de dader vervolgens 50 euro aan contanten opgenomen bij een coffeeshop aan de Karnebeekstraat, zo'n 250 meter verderop. De fietstassen van de vrouw zijn later teruggevonden maar haar bankpas, pasje van de Kruidvat en een flesje parfum van Chanel waren verdwenen. Ook de fiets, een Sparta e-bike F8e, is nog altijd niet terecht. De politie roept mensen die de dader mogelijk herkennen op om zich te melden. Zwolle Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle Blijf met meldingen op de hoogte

