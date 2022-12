Achtervolging na ruzie over vuurwerk: auto rijdt van talud in Zwolle

Na een conflict over de verkoop van vuurwerk zijn vannacht in Zwolle de kopers en verkopers met auto’s achter elkaar aan gegaan. Daarbij is een van de auto’s, met drie mensen erin, van een talud gereden.

De drie inzittenden zijn door de politie opgepakt, maar na verhoor weer vrijgelaten. Volgens een politiewoordvoerder zijn zij niet langer verdachten in de zaak. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar andere betrokkenen bij het conflict. Op dit moment is alleen bekend dat voorafgaand aan de achtervolging zwaar vuurwerk werd verhandeld tussen de twee partijen. Daarbij ontstond onenigheid en is de ene auto achter de andere aangegaan. Daarbij raakte de auto met de drie inzittenden van de weg en reed van het talud af bij de T-splitsing van de Oude Wetering en de Stuurmansweg. Er raakte niemand gewond. Zwolle Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen