Man raakt gewond in Zwolle als hij met auto de sloot in rijdt

Een automobilist is vanmiddag gewond en onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht nadat hij in Zwolle met zijn auto in de sloot was gereden. Een omstander heeft de half gekantelde auto op zijn plek gehouden tot de brandweer er was.

Een automobilist is vanmiddag gewond en onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht nadat hij in Zwolle met zijn auto in de sloot was gereden. Een omstander heeft de half gekantelde auto op zijn plek gehouden tot de brandweer er was. Het ongeluk gebeurde op de Maatgravenweg in Zwolle. Volgens omwonenden probeerde de man te keren op de weg en zijn auto eindigde vervolgens op de zijkant in de sloot. Omdat de auto nog verder dreigde te vallen, hield een passant de auto met de hand op zijn plek. De brandweer heeft daarna de auto gestabiliseerd en vervolgens de man uit de auto gehaald. De man is met nog onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De auto wordt door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald. Zwolle Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle Blijf met meldingen op de hoogte

