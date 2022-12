Vermiste man (20) uit Zwolle weer gevonden en herenigd met familie

De 20-jarige man uit Zwolle die sinds maandag werd vermist is weer terecht. De politie meldt dat hij in goede gezondheid is aangetroffen.

De jongeman liep maandagavond weg uit een instelling en was sindsdien spoorloos. De politie maakte zich zorgen en liet een burgernetmelding uitgaan in de hoop hem te vinden. Dat is nu dus gelukt. De politie laat weten dat zij de man in goede gezondheid hebben kunnen herenigen met zijn familie en bedankt iedereen die heeft meegezocht. Zwolle Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen