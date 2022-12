Jos (20) uit Zwolle liep maandag weg uit instelling en is sindsdien spoorloos

Delen via E-mail

De politie is naarstig op zoek naar de twintigjarige Jos Heijboer uit Zwolle. Volgens de politie ziet Jos er jonger uit dan hij is.

De jongeman liep maandag weg uit een instelling in Zwolle en is sindsdien spoorloos. 'Jos heeft een witte huidskleur, is 1.60 meter lang en heeft een normaal postuur', meldt de politie.

'Hij droeg op het moment van de verdwijning een spijkerbroek, hoge schoenen met klittenband en een jas met een opvallende gele capuchon'.

Zorgen

De politie zegt zich zorgen te maken. 'En vraagt u om de politie te waarschuwen via 112 wanneer u Jos op dinsdag 6 december heeft gezien of weet waar hij momenteel verblijft', meldt het politieteam uit Zwolle via sociale media.

Er is ook een burgernetmelding uitgegaan over de verdwijning. Een woordvoerder van politie Oost-Nederland meldde woensdagmorgen dat Jos nog niet terecht is.