Zwolse fietsenfabriek dingt mee naar titel beroerdste leuze van het jaar

'Word E-lecterrific', van Cortina is een samentrekking van elektrisch(e fiets) en het Engelse woord voor geweldig: terrific. Het levert echter een tongbreker van jewelste op. Hoe fietsenfabrikant Kruitbosch, waar Cortina onder valt, op deze leus is gekomen, is niet duidelijk, noch of de firma blij is met de nominatie. Op het hoofdkantoor in Zwolle was vandaag niemand bereikbaar.