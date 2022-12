Zwembad valt in de prijzen: 10.000 euro dankzij theaterstuk over bezettingsactie

In de locatievoorstelling We zwemmen nog van Theater De Makkers werd de bezetting van het bad nagespeeld en bezongen. Het zwembad dreigde in 1991 ten prooi te vallen aan de slopershamer om de plek te verkopen aan projectontwikkelaars.

Een groep bewoners kwam in opstand. Zij forceerden het slot van de ingang en verbleven 77 dagen in tenten en caravans op het terrein om de sloop tegen te houden. Ze slaagden. Het zwembad werd een rijksmonument, een groeiende vereniging ontfermde zich erover en anno 2022 denkt niemand nog aan sloop.

Matthijs Schaap was in september een van de bezoekers van de voorstelling en nomineerde het bad voor de Erfgoedvrijwilligersprijs, die in 2020 in het leven werd geroepen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.