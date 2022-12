Politie en ME bij provinciehuis Zwolle: mogelijk tóch boerenprotest vandaag

De politie bereidt zich voor op tóch een boerenprotest in Zwolle vandaag. Onder meer de ME is aanwezig in de buurt van het provinciehuis.

Op sociale media als Twitter en Telegram gaan beelden rond van een behoorlijke groep met voertuigen, waaronder trekkers, die mogelijk onderweg is naar de Overijsselse hoofdstad. Het protest zou te maken kunnen hebben met het verlopen van een 'ultimatum', dat boeren twee weken geleden (op 16 november) stelden bij een groot protest bij het provinciehuis. De boeren hadden hardere acties aangekondigd als de provincie Overijssel vasthoudt aan dwangsommen voor veehouders zonder volledige vergunning. De groepen die destijds de actie organiseerden, gaven gisteren echter aan niet van plan te zijn vandaag opnieuw te demonstreren. Zwolle Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle Blijf met meldingen op de hoogte

