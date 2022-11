Kop-staartbotsing in spits zorgt voor lange file op A28

Het verkeer bij Zwolle had op maandag in de avondspits veel last van een kettingbotsing op de A28, ter hoogte van bedrijventerrein de Hessenpoort. Er was richting Meppel maar een rijstrook beschikbaar, waardoor de extra reistijd bijna een uur was. Inmiddels is de weg weer vrij.

Het ongeluk gebeurde midden in de spits, zo rond half zes. Er reden in totaal vier auto's op elkaar in. De oorzaak is nog niet bekend. Hoewel het er op lijkt dat er geen gewonden zijn gevallen, was de chaos groot. Het verkeer werd via de linkerrijstrook langs het ongeluk geleid en dat zorgde voor een flinke file die al begon bij Zwolle-Zuid. Zwolle Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle Blijf met meldingen op de hoogte

