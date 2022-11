Man ernstig mishandeld door meerdere personen in Zwolle

Een man is op de Melkmarkt in Zwolle ernstig mishandeld door meerdere personen. Zijn verwondingen waren dusdanig zwaar dat hij naar het ziekenhuis moest. Een conflict in een horecagelegenheid ging hieraan vooraf.

De mishandeling vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag, rond 3.00 uur ter hoogte van de Primark. Op camerabeelden is te zien hoe omstanders zich ontfermen over het slachtoffer. De politie vermoedt dat omstanders het incident ook gefilmd hebben. Ze hoopt daarom dat getuigen zich melden. Hoeveel personen betrokken waren bij de mishandeling en wat de aard van het conflict was is niet bekend. Ook is onduidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat.

