Nieuwe Deventerweg tijdelijk afgesloten door werkzaamheden

Het is even opletten geblazen voor weggebruikers die binnenkort langs de Nieuwe Deventerweg in Zwolle rijden. De weg in Zwolle-Zuid is van maandag 5 tot en met vrijdagmiddag 9 december afgesloten vanwege wegwerkzaamheden.

Vanaf maandagochtend 7.00 uur wordt aan de weg gewerkt. De weg is vanaf dan tot en met vrijdagmiddag afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Hoe je het beste kan omrijden, kunnen je aan de de borden zien. Woningen en bedrijven wel bereikbaar Woningen en bedrijven die aan de Nieuwe Deventerweg staan, blijven volgens de gemeente Zwolle bereikbaar via de parallelweg. Verkeersregelaars geven ter plekke aanwijzingen. Of de werkzaamheden vrijdagmiddag 9 december afgerond zijn, is niet op voorhand te zeggen. "De duur van de werkzaamheden en afsluiting is onder voorbehoud", meldt de gemeente. Zwolle Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle Blijf met meldingen op de hoogte

