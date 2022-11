Sores op flessenhals Meppel-Zwolle gaat hele ochtend duren: treinen geschrapt door seinstoring

Voor de ervaren forens op dat traject zal bovenstaande melding wellicht enige ergernis, maar geen verbazing oproepen. De enige verbinding vanaf het midden en westen van het land richting het noorden kampt met enige regelmaat met vertragingen door storingen en andere misère. Deze maand staat de teller alweer op drie. In een gemiddelde week kampen de treinen op het traject negen uur met vertraging.

Dit keer rijden er dus minder treinen door een sein-en wisselstoring. Wie wil weten wat het precies betekent voor zijn of haar reis, moet het online spoorboekje raadplegen. Daar is te zien dat verschillende sprinters en intercity's uitvallen deze ochtend. De vertraging wordt door NS ingeschat op een half uur en duurt nog zeker tot 12.30 uur.

Bestuurders in de regio rond Zwolle vinden het hoog tijd worden dat de infrastructurele flessenhals over het spoor richting het noorden wordt aangepakt, zo lieten ze vorige maand weten. Met enkele 'simpele' aanpassingen (tunnels, viaducten) op het nog veel uit gelijkvloerse kruisingen bestaande traject kunnen de omstandigheden snel verbeterd worden, zo is de gedachte. Kosten: circa 75 miljoen euro.