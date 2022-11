Twee aanrijdingen ontregelen treinverkeer tussen Zwolle en Utrecht

Wat er precies gebeurd is en waar zich dat afspeelde, is op dit moment onduidelijk, maar NS verwacht nu al dat de malheur nog zeker tot 11.00 uur gaat duren. De spoorvervoerder heeft voor alternatief vervoer gezorgd tussen Putten en 't Harde. Daar rijden bussen die ook stoppen in Ermelo, Harderwijk en Nunspeet.