Davo Zwolle zendt geen WK uit, maar Even tot Hier zorgt met ludieke actie toch voor bomvol café

Davo Zwolle zendt bewust niet het WK voetbal uit en daardoor loopt het café veel omzet mis. Een ludieke actie van het tv-programma Even tot hier zorgde ervoor dat het proeflokaal op het Grote Kerkplein in ieder geval één avond bomvol zat. Zwollenaren keken op het WK niet naar de Qatarezen, maar naar de Kattenracen.

Marijn Kroon van Davo Zwolle legde zaterdagavond 19 november in het satirische actualiteitenprogramma Even tot hier uit waarom ze geen WK voetbal uitzenden. "Ik heb me erin verdiept. We hebben het besproken met het team en we hebben besloten dat we niet achter deze mensenrechtenschending staan."

Het café loopt daardoor veel omzet mis, bevestigt Marijn. "Niet alleen hier in Zwolle, maar ook in onze andere drie zaken. Daar zenden we het WK niet uit. Dat gaat geld kosten. Dat is zonde, maar we hebben onze principes."

Om het café toch bomvol te krijgen, bedachten presentatoren Niels van der laan en Jeroen Woe de Kattenracen, zodat Zwollenaren tóch naar Qatarezen kunnen kijken. Het Zwolse proeflokaal werd eenmalig omgetoverd tot een grote raceparcours waarbij kittens van een asiel uit Almere de hoofdrol speelden.

Om de poule van Nederland te vertegenwoordigen bij de Kattenracen, kwamen verschillende katten uit Ecuador, Qatar, Senegal en Nederland. Een van de katten was Memphis Depay, die uiteindelijk voor Nederland wist te 'scoren'. Het publiek werd gelokt met de tekst 'Vanavond jonge poesjes op een groot scherm' op de gevel van het proeflokaal, zo was in de uitzending te zien.

De uitzending van Even tot hier, met daarin Davo en de Kattenracen, is hier terug te zien. De Kattenracen zijn op het eind van de aflevering te zien.