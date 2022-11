Fietser gewond naar ziekenhuis na botsing met auto op de rotonde van de Hogenkampseweg

Een vrouw is vanmorgen in Zwolle gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht nadat ze met haar fiets was aangereden door een automobilist.

De vrouw reed over de rotonde van de Hogenkampseweg en de Van Wevelinkhovenstraat. De automobilist reed vanuit de wijk AA-landen de rotonde op, zag de vrouw over het hoofd en reed haar aan. De vrouw werd met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zwolle Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen