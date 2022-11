Poging tot inbraak bij Siebel Juweliers op Het Eiland

Bij Siebel Juweliers op Het Eiland in Zwolle is in de nacht van donderdag op vrijdag een poging gedaan om in te breken. De voordeurruit is ernstig beschadigd en moet worden vervangen.

Siebel Juweliers meldt dat in overleg met de politie de zaak wordt onderzocht en dat het bedrijf verder geen mededelingen wil doen. Volgens Anne Coenen, woordvoerder bij de politie, is een poging gedaan het glas van de winkeldeur in te slaan, maar dit is mislukt. Hierdoor kon ook niemand het pand betreden. Het onderzoek wordt voortgezet. Zwolle Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle Blijf met meldingen op de hoogte

