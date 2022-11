Sinterklaas zet zich in voor Zwolse Stichting Kind in Beeld

Stichting Kind in Beeld is een Zwolse stichting die zich inzet voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Het doel is om plezierige activiteiten te organiseren voor kinderen uit Zwolse gezinnen met een laag inkomen, omdat het vaak voor deze kinderen niet mogelijk is om leuke dingen te doen.

Tafelronde 201 Zwolle is een vereniging voor jonge ondernemende mannen die zich inzetten voor kennis, vriendschap en service. Jaarlijks organiseert Tafelronde 201 service projecten om geld op te halen voor het goede doel of organiseert zij 'handjes uit de mouwen' projecten. Zo heeft Tafelronde 201 bomen gepland op basisscholen voor een beter natuur, maar ook voor een educatie over wat een boom doet. Tafelronde 201 steunt Stichting Kind in Beeld met diverse projecten waarvan Shoutout Sinterklaas er één van is.