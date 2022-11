Eetbare bomen, struiken en kruiden geplant door kinderen van Het Speelwerk

Ze deden dit samen met IVN Natuureducatie op hun schoolplein. Wethouder Monique Schuttenbeld opende de plantdag officieel en hielp de kinderen zelf ook. IVN en de gemeente Zwolle bieden dit jaar vier basisscholen een Voedselbosje aan, Het Speelwerk was de tweede in de rij. In deze 'groene oase' leren kinderen hoe voedsel groeit en smaakt.

Het Voedselbosje is een klein bosje waar in totaal dertig verschillende soorten eetbare bomen, struiken, kruiden en bodembedekkers groeien. Er werden door de kinderen onder meer rabarber en 'brave hendrikken' geplant, evenals appel -en amandelbomen. De leerlingen roosterden ook appeltjes boven een vuurtje en maakten eigen kruidenthee.

Het Speelwerk heeft veel stenen op het schoolplein en de betrokkenen willen hier dus verandering in aanbrengen. 'Het Voedselbosje vormt voor ons een eerste stap op weg naar een plein met veel meer groen om in te spelen en van te leren', 'aldus de leerlingen' in het persbericht. "Ik had niet verwacht dat het er zo mooi bij zou liggen", zei een leerling toen het aanplanten klaar was.