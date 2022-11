Nieuwe bestuursleden voor GroenLinks Zwolle

Het bestuur van de Zwolse afdeling van GroenLinks heeft versterking gekregen van twee leden. Judith van Dijk is de nieuwe voorzitter van het bestuur. Oud-gemeenteraadslid Remko de Paus wordt penningmeester.

Judith van Dijk (37) was voorheen fractiemedewerker en daarna campagneleider van GroenLinks Zwolle. Ze neemt het stokje over van Vincent Wever, die in het bestuur blijft als algemeen lid. Van Dijk zegt het een eer te vinden om de voorzittersfunctie van hem over te nemen. Volgens haar zijn in de afgelopen jaren veel Zwollenaren actief geworden voor GroenLinks en dat mede daardoor de partij haar zeven zetels wist te behouden.

Remko de Paus (54) is goed bekend met de Zwolse politiek. Hij was van 2010 tot 2019 in de Zwolse gemeenteraad actief, eerst als burgerlid, daarna als raadslid. Een van zijn wapenfeiten is de GRIP-wagen van afvalverwerker Rova, die er is gekomen naar aanleiding van een van De Paus' moties.

Lang voor zijn tijd in de gemeenteraad zette De Paus zich ook al in voor GroenLinks: hij was een van de oprichters van Dwars, de jongerenorganisatie van de partij.