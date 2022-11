Volgend jaar in Zwolle: start en finish van 24 uur durende sportmarathon

De HomeSport Events vinden in 2023 plaats in het weekend van 24 en 25 juni. Na Den Haag, Utrecht en Rotterdam wordt het startschot volgend jaar gegeven in het Mac3Park Stadion. Vanaf het onderkomen van PEC Zwolle vertrekken deelnemers om 500 kilometer te wielrennen (HomeRide), 240 kilometer te hardlopen (HomeRun) of 120 kilometer te wandelen (HomeWalk).