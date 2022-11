Buurtkamer in Zwolse wijk Holtenbroek feestelijk geopend

De nieuwe buurtkamer in de Louis Armstrongflat aan de Palestrinalaan in de wijk Holtenbroek in Zwolle is vrijdag 11 november feestelijk geopend. De buurtkamer is een ontmoetingsplek voor de wijkbewoners waar allerlei activiteiten zullen worden georganiseerd.

René van Rijn van Travers Welzijn en directeur-bestuurder Wiepke van Erp Taalman Kip van woningstichting SWZ openden de buurtkamer samen met twee bewoners. Na de opening kreeg iedereen een rondleiding. Daarna waren er activiteiten, waaronder een djembéworkshop en lampionnen maken. Andere activiteiten die in de buurtkamer gaan plaatsvinden, zijn bijvoorbeeld samen koken en muziek maken. Travers Welzijn helpt bij het organiseren van de activiteiten. Buurtkamer Elvis Presleyflat Ook in de Elvis Presleyflat aan de Palestrinalaan komt een buurtkamer. Deze wordt volgend jaar geopend. De buurtkamer is onderdeel van de renovatie van de flats Louis Armstrong en Elvis Presley. 280 woningen worden bouwtechnisch grondig aangepakt. Daarnaast wordt ingezet op verbetering van de leefbaarheid. Daarbij zijn de buurtkamers een belangrijk onderdeel. Zwolle Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle Blijf met meldingen op de hoogte

