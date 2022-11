Lange file na ongeluk op A28 bij Zwolle opgelost

De lange file op de A28 in Zwolle als gevolg van een ongeluk ter hoogte van de wijk Berkum is aan het opgelost. De weg is weer helemaal vrij.

Bij het ongeluk net na het middaguur waren drie voertuigen betrokken: een vrachtwagen en twee bestelauto's. Meteen daarna werden drie rijstroken afgesloten en kon het verkeer alleen via de linker rijstrook passeren. Op het hoogtepunt was de file bijna 10 kilometer lang en was de extra rijtijd dik een uur.

