Schreeuwen, schelden, spugen: jongen (17) gaat door het lint in trein richting Zwolle

Een zeventienjarige jongen uit Dronten is opgepakt nadat hij in een trein een conducteur heeft bespuugd. Ook viel hij andere reizigers lastig. En dat was niet het enige wat hij op zijn kerfstok had.

Het incident gebeurde donderdagavond laat in de trein richting Zwolle. De zeventienjarige jongen was aan het schreeuwen, schelden, viel andere reizigers lastig, bespuugde een conducteur en probeerde die conducteur ook te slaan, laat woordvoerder Sven Strijbosch van de politie Oost-Nederland weten. boa's van de NS hebben de jongen aangehouden op station Zwolle en hem daar overgedragen aan de politie. Hij is vanochtend vrijgelaten en zal volgens de politie een boete krijgen. Aangifte De NS heeft aangifte gedaan na het incident, zegt woordvoerder Sonja Paauw. "Het is ontoelaatbaar dat conducteurs op zo'n manier benaderd worden door reizigers. Dan grijpen wij altijd in." Voor de conducteur die gisteren werd bespuugd, wordt door zijn werkgever nazorg geregeld. Zwolle Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle Blijf met meldingen op de hoogte

