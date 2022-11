Slachtoffer van autobrand ziet ook leenauto van overbuurman in vlammen opgaan

Net als bij de eerste autobrand in de nacht van zaterdag op zondag ontstond de brand aan de leenauto aan het begin van de nacht. De auto stond geparkeerd aan de Kromme Rijn. De brand lijkt te zijn ontstaan onder de motorkap. Ook deze auto is total loss.

Bij de brand afgelopen weekend werd vermoed dat kortsluiting bij de accu de oorzaak was en brandstichting werd vooralsnog uitgesloten. De precieze oorzaak van de brand van afgelopen nacht is nog onduidelijk. "Momenteel doen we nog onderzoek naar de autobrand van vannacht. Een onderdeel hiervan is buurtonderzoek. We vermoeden dat er sprake is van brandstichting", meldt politiewoordvoerder Linda Bouwman.