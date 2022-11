Scooterrijder rijdt door na aanrijding in Zwolle maar laat wel wat sporen achter

Een scooterrijder is vanavond in Zwolle doorgereden nadat hij een voetganger had aangereden. Daarbij liet de bestuurder behoorlijk wat onderdelen achter.

Het voorval gebeurde op de Burgemeester Drijbersingel ter hoogte van het winkelcentrum Diezerpoort. Een voetganger was daar zijn hond aan het uitlaten en wilde oversteken toen deze werd aangereden door een scooter. De voetganger raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De scooterrijder reed in een groepje andere scooterrijders en stopte volgens de politie na het ongeluk niet. Wel liet hij door de aanrijding flink wat onderdelen van zijn tweewieler achter op de stoep. De hond is er na de aanrijding vandoor gegaan, maar werd later op de Thorbeckegracht gevonden.

