Tijdens de ophef rond het functioneren van ex-museumdirecteur Ralph Keuning wilde de provincie geen uitspraak doen over de situatie in De Fundatie. Als grote subsidieverstrekker bemoeide het zich ‘niet met interne aangelegenheden’ in Zwolle en Heino/Wijhe. Nu meldt het provinciebestuur dat het de afgelopen maanden wel degelijk extra bovenop de zaak zat.

Het rapport over de onveiligheid op de werkvloer bij Museum de Fundatie hebben ze niet gelezen. Wel besloot Gedeputeerde Staten op basis van een mondelinge samenvatting 26 januari vier extra vergaderingen te beleggen met de Raad van Toezicht en de tijdelijke directeur Rob Zuidema. Ze verwijzen hierbij naar de Governance Code Cultuur, de richtlijnen voor verantwoord en transparant bestuur van gesubsidieerde culturele instellingen.

'Er is ons alles aan gelegen dat medewerkers van De Fundatie in een veilige omgeving kunnen werken en dat het museum de komende jaren op een inspirerende en betrokken manier wordt geleid. Daarom hebben we de frequentie van overleggen tussen januari en september opgevoerd. En zijn we in een viertal overleggen nader geïnformeerd over de voortgang door de Raad van Toezicht en de huidige directeur', schrijft Gedeputeerde Staten in een brief ondertekend door voorzitter Andries Heidema. Woordvoerder Petra Timmer verwijst enkel naar de brief en bevestigt summier: "We hebben ons als subsidieverlener laten informeren over de stand van zaken''.

Het dagelijks provinciebestuur schrijft ervan overtuigd te zijn dat er de laatste maanden 'adequaat is gehandeld' en dat er 'verbeteringen zijn doorgevoerd'. Met de aanstelling van de nieuwe directeur Beatrice von Bormann per 1 januari én 'de ingezette maatregelen' vertrouwen ze op 'voldoende veiligheid voor alle medewerkers van De Fundatie'. Ze blijft de aanpak van museumdirectie en Raad van Toezicht volgen.