Een auto aan de Kromme Rijn in Zwolle is afgelopen nacht in brand gevlogen. Vermoedelijk is kortsluiting bij de accu de oorzaak. Brandstichting wordt vooralsnog uitgesloten, meldt politiewoordvoerder Anne Coenen.

De brandweer kreeg de melding rond 00.50 uur binnen en had de brand snel onder controle. Het vuur is ontstaan aan de achterkant van de auto. Het voertuig viel niet meer te redden.