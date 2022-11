Wehkamp heeft 113.000 euro betaald aan een vrouwelijke bedrijfsjurist omdat zij minder betaald kreeg dan haar mannelijke collega. Het Zwolse online warenhuis wil daarmee voorkomen dat het gerechtshof zich over de zaak gaat uitspreken.

Dat meldt de Volkskrant. De vrouw vocht het verschil in salaris juridisch aan. Het gerechtshof zou over twee weken uitspraak doen. Dat hoeft niet meer nu er een onderlinge overeenkomst is. De 'afkoopsom' bestaat uit het salaris dat de vrouw is misgelopen plus een ontslagvergoeding.

De vrouw werkte vanaf april 2019 bij Wehkamp. Toen een paar maanden later een mannelijke bedrijfsjurist in dienst kwam, vernam zij dat hij ruim 1000 euro per maand meer verdiende voor dezelfde werkzaamheden: 4400 om 5750 euro.

De vrouw kaartte het grote verschil in beloning aan bij haar leidinggevende. Zij kreeg daarop de toezegging dat vanaf januari 2021 het salaris gelijk zou worden getrokken. Hoewel haar salaris steeg naar 5750 euro per maand, hoorde de vrouw korte tijd later van haar nieuwe leidinggevende dat er twijfels waren over haar functioneren. De vrouw meldde zich ziek en haar dienstverband werd in oktober 2021 beëindigd.

Volgens de vrouw is er sprake van discriminatie, omdat zij aanzienlijk lager is beloond dan haar mannelijke collega voor hetzelfde werk. Wehkamp denkt daar anders over. Volgens het bedrijf vallen beide bedrijfsjuristen in dezelfde salarisschaal, maar kreeg de man een hoger loon omdat hij al meer verdiende bij een vorige werkgever en meer relevante werkervaring heeft. Met hulp van vrouwenrechtenorganisatie Clara Wichmann begon de vrouw daarop een zaak.

De rechtbank van Overijssel vond de verklaring van Wehkamp echter plausibel en wees de eis van de vrouw af. Zij ging in hoger beroep en vroeg tussentijds een oordeel aan bij het College voor de Rechten van de Mens. Dat erkende dat door het loonverschil 'een vermoeden van discriminatie op grond van geslacht' bestaat.